Apple 發布 iPhone 15：功能、價格和發布日期

蘋果最近在加利福尼亞州庫比蒂諾的史蒂夫喬布斯劇院舉行的特別活動中推出了備受期待的 iPhone 15 系列。 新款 iPhone 15 將於 22 月 1649 日在新西蘭（Aotearoa）發布，標準型號起價為 2099 新西蘭元，Pro 起價為 2499 新西蘭元，Pro Max 起價為 XNUMX 新西蘭元。

活動期間，蘋果還發布了最新的 Apple Watch 型號，該型號配備了新的手勢控制功能。 借助此功能，用戶可以通過拇指和食指一起敲擊來執行各種功能。

有趣的是，iPhone 15 系列在美國推出的基本價格與之前的 iPhone 14 系列相同。 不過，在新西蘭，基礎版 iPhone 15 的售價比 iPhone 50 高出 14 新西蘭元。iPhone 15 Pro 的上市價格比 iPhone 100 Pro 貴出 14 新西蘭元，新款 Plus 和 Pro Max 機型的上市價格也有所上漲與去年的型號相比，價格降低了300 新西蘭元。

iPhone 15 系列的一大顯著特點是引入了 USB-C 充電端口。 在此之前，歐盟通過了立法，要求到2024 年所有小型設備（包括智能手機）都使用USB-C 充電。通過這一變化，為iPhone 充電的同一根電源線也可以為大多數現代Android 手機和其他設備充電。 此外，它還允許反向充電，這意味著用戶可以直接從 iPhone 為 AirPods 外殼等配件充電。

顏色方面，iPhone 15 標準版和 Plus 版將有粉色、黃色、藍色、綠色和黑色可供選擇。 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 型號提供黑色、白色、藍色和天然鈦金屬選項。 然而，與一些同類 Android 手機不同的是，標準 iPhone 15 型號不配備常亮顯示屏或 120Hz 顯示屏。

iPhone 15 Pro 型號配備輕巧堅固的鈦金屬外殼，取代了之前型號中使用的不銹鋼外殼。 此外，手機側面的靜音開關已被可編程操作按鈕取代。

總體而言，iPhone 15 系列提供了新功能、某些型號的價格更高以及 USB-C 充電的便利性。 憑藉令人印象深刻的規格和更新的設計，這些新款 iPhone 一定會吸引蘋果愛好者和科技愛好者的關注。

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