即將發布的新款 iPhone 15：值得期待

蘋果將​​在名為“Wanderlust”的發布會上展示其最新的旗艦智能手機。 這家科技巨頭將推出新款 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro，更新去年的 iPhone 14 機型。 此次活動正值蘋果公司的關鍵時刻，全球對新款智能手機的需求降至十年來的最低水平。 這家 iPhone 製造商將在加州蘋果公園的史蒂夫·喬布斯劇院舉辦此次活動。 主題演講將在 YouTube 上進行直播。

iPhone 15 預計將於22 月15 日星期五發布，並於15 月6.1 日開始預訂。蘋果可能會推出兩款iPhone 15 Pro 型號——一款配備6.7 英寸顯示屏的普通尺寸型號和一款更大的iPhone 15 Pro。 iPhone 15 Pro Max 配備 XNUMX 英寸屏幕。 功能稍弱的智能手機 iPhone XNUMX 和 iPhone XNUMX Plus 也在預期之中。

新款 iPhone 15 預計將採用升級版 A17 Bionic 微芯片，該芯片將提供更高效的處理器並延長電池壽命。 Pro 型號將採用鈦金屬框架，以實現更輕、更耐用的設備。 據傳，所有 iPhone 15 機型都將配備自適應顯示屏，並在手機頂部配備打孔攝像頭，從而取消“劉海”設計。

相機升級預計將成為 iPhone 15 發布會的重點。 入門級型號將配備更強大的廣角攝像頭，而專業型號可能包括“潛望鏡”攝像頭以增強變焦功能。 此外，手機側面的靜音按鈕可能會被可編程的“動作”按鈕取代。

根據歐盟法律的規定，新款 iPhone 15 還將使用 USB-C 充電線，以實現充電器標準化和減少電子垃圾。 新電纜可能會使舊電纜無法充電。 Apple Watch Series 9 預計也將發布，同時 Apple Watch Ultra 和 AirPod 耳機也可能會更新。

iPhone 15 的定價信息尚未公佈。

資料來源：彭博社、日經新聞、蘋果