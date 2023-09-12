英特爾宣布推出具有令人印象深刻的速度和功能的 Thunderbolt 5

英特爾正式公佈了 Thunderbolt 5 規範，承諾速度高達 120Gbps，支持 540Hz 遊戲顯示器，以及 240 瓦的充電功率。 雖然該規範現已正式發布，但支持 Thunderbolt 5 的配件和電腦要到 2024 年才會上市。

Thunderbolt 4 基於 USB2 v5 構建，將與以前版本的 Thunderbolt 和 USB 兼容。 與支持高達 4Gbps 速度的 Thunderbolt 40 相比，Thunderbolt 5 可以在帶寬加速模式下以 80Gbps 或高達 120Gbps 的速度傳輸數據。 此模式需要高帶寬顯示，但即​​使沒有高帶寬顯示，Thunderbolt 5 仍然支持 80Gbps 的雙向速度。

Thunderbolt 5 改進的帶寬使其非常適合將筆記本電腦連接到多個顯示器。 它支持多台 8K 顯示器、三台 4Hz 的 144K 顯示器（相比之下，兩台 4K 顯示器通過 Thunderbolt 60 限制為 4Hz），並提供最低 140 瓦充電，最高 240 瓦充電。 Thunderbolt 5 還將支持 DisplayPort 2.1，進一步增強其功能。

英特爾客戶端連接部門總經理 Jason Ziller 表示，Thunderbolt 5 將提供業界領先的性能和功能，用於將計算機連接到顯示器、擴展塢、存儲等。 Microsoft 與 Intel 密切合作，在 Windows 中支持 USB4，確保與 Thunderbolt 5 的兼容性。

雖然我們仍在等待有關哪些配件將支持 Thunderbolt 5 的詳細信息，但預計擴展塢、顯示器和存儲驅動器將在 5 年率先提供 Thunderbolt 2024 連接。

總體而言，Thunderbolt 5 承諾在速度、充電功率和顯示支持方面顯著改進，使其成為技術愛好者和專業人士激動人心的發展。

來源：

——湯姆·沃倫，The Verge