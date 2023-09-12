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如何在搭載 tvOS 17 的 Apple TV 上使用 FaceTime

By加布里埃爾博塔

12 年 2023 月 XNUMX 日
如何在搭載 tvOS 17 的 Apple TV 上使用 FaceTime

Apple TV 的最新 tvOS 17 更新帶來了一項令人興奮的新功能：FaceTime 應用程序。 現在，Apple TV 用戶可以使用運行 iOS 17 的 iPhone 上的連續攝像頭功能直接從電視進行 FaceTime 通話。這可以提供方便且完美的企業會議大屏幕視頻通話體驗。

要在搭載 tvOS 17 的 Apple TV 上使用 FaceTime，您需要滿足以下先決條件：
– Apple TV 上安裝了 tvOS 17
– iPhone 上安裝了 iOS 17
– Apple TV 和 iPhone 均使用同一 Apple ID 登錄
– iPhone 和 Apple TV 連接到同一 WiFi 網絡
– 支持連續性相機的 iPhone（iPhone XR 或更高版本）

由於 Apple TV 沒有內置攝像頭，因此 macOS 的連續性攝像頭功能已移植到 tvOS 17。當您在 Apple TV 上打開 FaceTime 應用程序時，您將在 iPhone 上收到一條將其連接到 Apple TV 的通知。 連接後，系統會要求您將 iPhone 以橫向模式放置在電視附近，並使倒車攝像頭面向您。

要在運行 tvOS 17 的 Apple TV 上進行 FaceTime 通話，請按照以下步驟操作：
1. 在 Apple TV 上啟動 FaceTime 應用。
2. 選擇您要用於 FaceTime 通話的 Apple ID。
3. 點擊 iPhone 上的通知並接受連接。
4. 將 iPhone 按照推薦的方向放置在電視附近。
5. 選擇您要呼叫的聯繫人。
6. 聯繫人接聽您的呼叫後，您可以在三種視頻模式之間進行選擇：中央舞台、肖像和反應。

在 Apple TV 上使用 FaceTime 具有諸多優勢，例如方便的大屏幕視頻通話體驗以及由於使用 iPhone 後置攝像頭而獲得的更好的視頻質量。 不過，需要注意的是，Apple TV 上的 FaceTime 僅適用於支持 4K 的 Apple TV 機頂盒。

除了 FaceTime 之外，您還可以使用 iPhone 作為遙控器來控制 Apple TV。 因此，無論是重要的家庭會議還是商務通話，您現在都可以在更大的電視屏幕上享受體驗。

來源：
– [來源文章]（來源）
– [Apple 支持](support.apple.com)

By 加布里埃爾博塔

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