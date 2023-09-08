加入 Starfield 中的 Freestar Collective：指南

在廣闊的星空宇宙中，與更有條理的聯合殖民地相比，自由星集體提供了一種更加不守規矩和狂野西部的生活方式。 但這並不意味著他們缺乏技能和決心。 如果您準備好擁抱冒險精神並成為 Freestar Collective 的一員，那麼您可以通過以下方式加入。

首先，需要注意的是，你將無法加入主要的自由星集體安全部隊。 這些職位是為處理 FC 貨輪等威脅的人員保留的。 相反，您可以成為自由星遊騎兵隊的一員，這是一群堅韌的人，經常負責解決邊境問題。 自由星遊騎兵隊擁有一定的聲望，但建議不要提及你與深紅艦隊、聯合殖民地或龍神工業的關係。

要加入自由星集體，特別是自由星遊騎兵，您需要前往夏安星系的阿基拉市，阿基拉。 如果您以前來過這座城市，您可能會熟悉正在發生的銀行搶劫案。 如果沒有，您需要先解決它。 與銀行前的丹尼爾·布萊克元帥交談。 他會要求你與強盜談判，如果談判失敗，你需要從後面進入消滅他們。

成功對付銀行劫匪後，再次與布萊克元帥交談。 他會建議與自由星流浪者隊簽約。 前往岩石並找到遊俠艾瑪·威爾考克斯。 她將為您提供加入該小組所需的信息。

如果你決定繼續，遊俠威爾科克斯會要求你從四項外星任務中選擇一項來證明自己。 每個任務都有不同的信用獎勵，因此請相應地選擇。 一種選擇是消滅猩紅艦隊海盜，這可以在不離開你的船的情況下完成。 完成任務後，返回艾瑪身邊並告訴她你的成功。 然後她會帶你去布萊克的辦公室，在那裡他會讓你成為一名正式的自由星遊俠。

如果您有興趣作為自由星遊俠進行進一步的冒險，艾瑪將為您提供額外的任務來繼續任務鏈。

總之，加入 Starfield 的 Freestar Collective 需要決心、技能和擁抱未開化前沿的意願。 通過遵循以下步驟，您可以成為自由星遊騎兵隊的尊貴成員，並在浩瀚的星域宇宙中踏上驚心動魄的冒險之旅。

資料來源：基於 Starfield 遊戲的信息。