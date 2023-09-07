如何避免在星空中變得不堪重負

Starfield 是 Bethesda 的最新角色扮演遊戲，是一款充滿任務、物品和外星人的大型遊戲。 然而，你很容易發現自己負擔過重，無法快速旅行或衝刺。 但不要害怕！ 有一些方法可以避免這種令人沮喪的情況。

首先，停止抓住你遇到的一切。 雖然收集每件小物品很誘人，但沒有必要。 出售低價值物品不會產生太多利潤，因此請專注於完成任務並出售高價值物品。 把垃圾拋在腦後，省去麻煩。

接下來，提升你的承載能力。 在《Starfield》中，與其他 Bethesda 遊戲一樣，某些統計數據至關重要。 提高你的承載能力可以讓你承載更多東西而不會負擔過重。 儘早開始磨練以解鎖更高的水平，從長遠來看可以節省自己的時間。

養成定期檢查庫存中是否有重物的習慣。 按重量對庫存進行排序將幫助您識別和管理這些物品。 請特別注意船舶部件，這些部件很重，但由於被歸類為援助物品而經常被忽視。 將船舶部件存放在船上而不是隨身攜帶。

選擇一些武器來使用並出售或儲存其餘的。 這將使你能夠集中你的技能，攜帶更少的彈藥，並避免被多種武器壓垮。 此外，還可以利用船舶的貨艙來存儲資源、貴重物品以及佔用庫存空間的物品。

請留意提供額外存儲容量的宇航服。 這些套裝可以顯著增加您的承載能力，讓您的冒險更加輕鬆。 此外，如果您有同伴，請利用他們的庫存空間來分散重量並減輕您的負擔。

如果其他方法都失敗了，請使用藥物或酒精來暫時增強您的承載能力。 然而，請謹慎使用它們，並註意它們可能對你的角色產生的任何負面影響。

通過遵循這些提示和技巧，您可以避免在 Starfield 中陷入過度負擔，並享受更加流暢的遊戲體驗。

來源：原創文章。