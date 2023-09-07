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真人快打 1：尚格·雲頓 飾 約翰尼·凱奇

By羅伯特·安德魯

7 年 2023 月 XNUMX 日
真人快打 1：尚格·雲頓 飾 約翰尼·凱奇

備受期待的《真人快打1》即將上映，其中最令人興奮的消息之一是演員兼武術家尚格·雲頓(Jean-Claude Van Damme) 飾演約翰尼·凱奇(Johnny Cage) 角色。 範達姆對這款遊戲的參與尤為重要，因為他在《真人快打》本身的創作中發揮了關鍵作用。

當開發者埃德·布恩（Ed Boon）和約翰·託拜厄斯（John Tobias）在 Midway 工作時，他們最初聯繫雲頓出演一款街機遊戲。 然而，這位演員拒絕了這一提議，這導致布恩和托比亞斯轉而開發自己的原創格鬥遊戲項目。 這一決定最終導致了真人快打的誕生。

現在，在最近的脫口秀《Hot Ones》中，艾德·布恩 (Ed Boon) 首次亮相了雲頓 (Van Damme) 飾演的約翰尼·凱奇 (Johnny Cage)。 在採訪中，布恩一邊忍受 71,000 斯科維爾單位熱翼的高溫，一邊討論了這位演員與該系列的歷史。 布恩透露，他們過去曾多次嘗試讓雲頓參與其中，但這一次他們找到了機會，並成功確保了他的參與。

在雲頓飾演凱奇的片段中，我們看到他準備在好萊塢的家中與另一個版本的約翰尼·凱奇戰鬥。 這套服裝讓人想起範達姆的年輕時代，尤其是他在《血腥運動》和《跆拳道》中的角色，穿著由腰帶、拖鞋和氨綸短褲組成的標誌性服裝。

《真人快打1》還收錄了其他熟悉的名人面孔，包括梅根·福克斯飾演尼塔拉、約翰·塞納飾演和平締造者、安東尼·斯塔爾飾演家園者，以及JK·西蒙斯飾演全能人。 這些角色是遊戲第一個格鬥包的一部分。

粉絲們熱切等待《真人快打 1》的發布，該遊戲將於 19 月 5 日在 Nintendo Switch、PlayStation XNUMX、Windows PC 和 Xbox Series X 上推出。高級版可提前五天搶先體驗，其中包括該遊戲、第一個Kombat Pack 和尚格·雲頓(Jean-Claude Van Damme) 約翰尼·凱奇(Johnny Cage) 皮膚。

來源：[來源文章]

By 羅伯特·安德魯

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