谷歌隱私沙盒的推出備受爭議

摘要：谷歌推出的 Privacy Sandbox 是一個跟踪用戶網頁並生成與網站共享的廣告主題的廣告平台，受到了廣泛關注。 該平台以前稱為 FLoC 和 Topics API，曾面臨反對，但正在投入生產版本。 儘管 Chrome 重新設計的頭版博客文章令人眼花繚亂，但廣告平台的公告卻隱藏在 Privacysandbox.com 頁面上，這表明谷歌知道它不受歡迎。 Chrome 用戶將收到有關推出的“廣告隱私”功能的彈出通知，谷歌聲稱這是邁向更加私密的網絡的一步。 然而，谷歌計劃將其用作第三方跟踪 cookie 的替代品的新廣告平台有局限性，並且只能在 Chromium 瀏覽器上使用。 此舉被視為對蘋果決定在 Safari 中阻止第三方 cookie 的回應，該決定影響了谷歌的收入來源。 電子前沿基金會批評了谷歌的 FLoC，敦促提供更好的跟踪解決方案，而不是完全重新發明跟踪。

谷歌的隱私沙盒（Privacy Sandbox）是一個頗受爭議的廣告平台，其推出引起了人們的關注。 儘管其以前的名稱（例如 FLoC 和 Topics API）受到廣泛反對，但該平台正在被引入生產版本。 該公司似乎意識到自己可能不受歡迎，因為廣告平台公告隱藏在 Privacysandbox.com 頁面上，而不是像 Chrome 的重新設計那樣隱藏在頭版博客文章中。 Chrome 用戶將收到有關“廣告隱私”功能的彈出通知，谷歌聲稱該功能將有助於打造更加私密的網絡。

繼蘋果公司在 Safari 中阻止此類 cookie 後，谷歌的替代跟踪平台旨在取代第三方跟踪 cookie。 不過，谷歌的廣告平台僅適用於 Chromium 瀏覽器，不適用於 Apple 和 Firefox 瀏覽器。 電子前沿基金會批評了谷歌的群組聯合學習（FLoC），並將其稱為“糟糕的想法”。 他們認為需要更好的跟踪解決方案，而不是重新發明跟踪方法。 儘管谷歌承諾增強隱私，但人們對新廣告平台的局限性和潛在後果表示擔憂。

來源：

– 文章：“Chrome 的侵入性新廣告平台正在得到廣泛推廣”（Ars Technica）