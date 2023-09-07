Android 推出品牌改造及全新標識

在準備推出Android 14 之際，谷歌對Android 進行了四年多來的首次品牌改造。改版後的標識使Android 的品牌與穀歌的品牌更加緊密地結合在一起，強調了它們之間的相互關聯性。 最引人注目的變化是從全小寫的“android”轉變為“Android”，增加了這個詞的分量，並強調了它作為 Google 產品的地位。

多年來作為 Android 象徵的標誌性 bugdroid 吉祥物保持不變，但在本次品牌更新中已轉變為 3D 藝術品。 儘管缺乏語言，bugdroid 已獲得全球認可並體現了 Android 的精神。

更新後的 Android 品牌將於今年晚些時候在設備和平台上實施，與 Android 14 和 Pixel 8 系列的發布同時進行。 這種重新設計的身份加強了 Android 和 Google 之間的緊密聯繫，凸顯了 Google 應用和服務在 Android 生態系統中的重要性。

除了品牌改造之外，谷歌還通過 Android 季度功能發布推出新功能。 這些增強功能包括 Assistance At a Glance 小部件以及向 Wallet 添加 QR 碼和條形碼通行證的功能，進一步增強了 Android 用戶的便利性和功能。

通過此次品牌更新和持續創新，Android 和 Google 已為未來做好了準備，確保兩個品牌不斷發展並滿足全球用戶的需求。

定義：

– Android：Android 是 Google 開發的移動操作系統。

– 品牌改造：對品牌的視覺識別和品牌元素進行改造或更新，以符合其當前的目標和定位。

– Bugdroid：bugdroid是Android的吉祥物，是代表Android操作系統及其社區的綠色機器人。

– QR 碼：QR 碼是一種包含編碼信息的條形碼，可以使用智能手機或 QR 碼閱讀器進行掃描。

– Pixel 8 系列：Pixel 8 系列是指 Google 即將推出的 Pixel 品牌智能手機。

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