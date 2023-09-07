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谷歌在 8 月 2 日活動前預告 Pixel 4 Pro 和 Pixel Watch XNUMX

By曼波布雷西亞

7 年 2023 月 XNUMX 日
谷歌在 8 月 2 日活動前預告 Pixel 4 Pro 和 Pixel Watch XNUMX

谷歌最近在 8 月 4 日的活動之前分享了一段名為“W8 即將結束”的預告視頻。 該視頻展示了 Pixel 2 Pro 和 Pixel Watch 8。該公司熟悉的四色徽標會旋轉，直到“oo”組合成 XNUMX，顯示通常與 SGE 和幫我寫一下。 隨附的標題有趣地提到，在這一段中，“充滿期待的氛圍電子節拍”。

然後，預告片視頻提供了瓷/白色 Pixel 8 Pro 及其攝像頭凸起的特寫視圖，表明預購將於 4 月 2 日開始。此外，該視頻還簡要展示了 Pixel Watch XNUMX，它看起來類似於其前身俱有相同的帶連接器和圓頂設計。 從視頻中尚不清楚該設備是否從某些角度變得更薄。

值得注意的是，與第一代型號相比，Pixel Watch 2 上的旋轉表冠設計看起來更平滑、更圓潤，而表冠則顯得更細。 位於把立上方的側面按鈕似乎也不太明顯。

預告片最後展示了配套的瓷色 Pixel Buds Pro 和 Pixel 8 Pro 的另一張照片。 總之，谷歌明確表示本次活動將展示三款產品，其中兩款是全新版本。 然而，人們還預計耳機的軟件會進行實質性更新。

資料來源：[Google 在 8 月 2 日活動前預告 Pixel 4 Pro 和 Pixel Watch XNUMX]（沒有 URL 的來源文章）

By 曼波布雷西亞

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