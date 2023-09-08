Google Pixel 8 手機和 Pixel Watch 2 在官方預告視頻中亮相

在 8 月份的正式發布會之前，谷歌在官方預告視頻中向我們展示了即將推出的 Pixel 2 手機和備受期待的 Pixel Watch XNUMX。 預告視頻展示了設備的背面和側面，讓人們一睹設計風采。 新硬件套件的登陸頁面也暗示了即將發生的事情。

據谷歌稱，Pixel 8 手機將配備迄今為止最先進的 Pixel 攝像頭，並結合 Google AI 來增強用戶體驗。 該公司重點介紹了人工智能驅動的照片編輯功能，例如用於消除背景雜亂的魔術橡皮擦和照片取消模糊。 這些功能已經在現有的 Pixel 設備上可用，還有實時轉錄對話的實時翻譯功能。

洩露的圖片表明，儘管圍繞 eSIM 技術的討論日益增多，但 Google Pixel 8 手機將保留物理 SIM 卡插槽。 Pixel 8 Pro 可能有藍色、灰色、奶油色和黑色可供選擇，而基礎版 Pixel 8 則有粉玫瑰金色飾面。

過去，谷歌 Pixel 手機因其強大的攝像頭、超長的電池續航時間和整體性能而受到好評。 然而，Pixel Watch 的電池續航時間表現不佳，在一定程度上阻礙了它的發展。

谷歌 Pixel 8 手機的發布正值有關即將發布的 iPhone 15 和三星 Galaxy S23 系列發布的洩密和期待之際。 谷歌 Pixel 8 手機的正式發布將是今年在澳大利亞發布的最後一批主要手機之一。

來源：GadgetGuy（未給出 URL）