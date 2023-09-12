Unity 宣布向遊戲開發者收取備受爭議的新費用

Unity 是獨立遊戲工作室使用的流行 Unity 引擎背後的公司，其宣布的新費用引發了爭議。 從 1 月 200,000 日開始，每次下載使用 Unity 引擎的遊戲時，開發者都需要付費。 當 12 個月內銷售額達到 200,000 美元的收入門檻或總安裝量達到 0.20 次時，將觸發該費用，並且每次安裝的費用可能高達 XNUMX 美元，具體取決於開發人員的 Unity 許可證。

這一決定引起了遊戲開發社區的憤怒和懷疑，開發者對潛在的財務負擔和缺乏諮詢表示擔憂。 許多開發者擔心實施這筆費用的後勤挑戰，包括如何將其應用於新硬件上的遊戲重新安裝或 Xbox Game Pass 等訂閱服務或 Humble Bundle 等慈善遊戲收藏中。

作為回應，Unity 將該費用稱為 Unity 運行時費用，因為它與在玩家設備上運行每個遊戲的代碼相關。 該公司聲稱，這種收費結構使開發商能夠從持續的玩家參與中受益。 Unity Create 總裁 Marc Whitten 表示，這筆費用的目的是為了“更好地平衡 Unity 和開發者之間的價值交換”，並為公司創造更多收入以繼續投資引擎。

這一決定引發了人們的擔憂，即如果工作室面臨用戶群的強烈反對，或者他們的遊戲最終出現大規模安裝活動，會對工作室造成財務影響。 許多開發者認為，這一額外費用與他們對與 Unity 的許可協議以及他們期望從遊戲中獲得的收入的理解相矛盾。 Unity 對於如何實施和跟踪費用缺乏明確性，只會加劇這些擔憂。

Unity Engine 最初於 2005 年發布，是一款跨平台遊戲引擎，因其經濟性和靈活性而受到獨立遊戲開發者的歡迎。 它已被用來創建《Cuphead》、《Rust》和《Pokémon GO》等成功遊戲。 然而，Unity 面臨財務挑戰，導致員工裁員並需要重新評估其投資。 該公司希望這種新的收費結構將有助於產生更多收入並鞏固其在行業中的地位。

來源：

– 遊戲開發者雜誌

– X 雜誌