在極限競速中解鎖最快的自我

四年後，極限競速以全新的方式捲土重來。 開發商 Turn 10 重新開始重新設計該系列。 遊戲的演示揭示了遊戲玩法和輔助功能方面令人興奮的變化。

該演示由建造者杯的三場比賽組成，重點是升級和建造您的汽車。 與之前的遊戲版本強調收集廣泛的汽車收藏不同，新的《極限競速》鼓勵玩家專注於升級一些他們真正喜歡的汽車。

遊戲玩法的一個顯著變化是控件。 全新 Forza Motorsport 中的控制裝置需要更高的精確度，以創造更真實的駕駛體驗。 轉彎時不再可以簡單地制動； 玩家必須與他們的汽車合作才能完成乾淨的轉彎。 雖然對於長期玩家來說，控件可能需要進行一些調整，但它們可以更準確地呈現現實生活中的駕駛情況。

遊戲中的輔助功能值得稱讚。 Forza Motorsport 努力確保盲人和弱視玩家也能享受遊戲的樂趣。 各種音頻提示，例如齒輪變化和接近警報，允許玩家在沒有視覺提示的情況下導航遊戲。 這些輔助選項還可以讓視力正常的玩家受益，增強他們的駕駛體驗。

輔助功能的加入向全新的受眾開放了遊戲，並且很高興看到盲人和弱視玩家將如何體驗和評論遊戲。 此外，這些輔助功能選項提醒人們，遊戲中的輔助功能應該是值得期待的，而不是值得稱讚的。

總而言之，《極限競速》已經帶著新的作品回到了設計階段。 該遊戲的重點是建造和升級精選的幾輛汽車，提供更真實、更身臨其境的駕駛體驗。 輔助功能的加入使得遊戲能夠被更廣泛的受眾所接受，並且在遊戲發佈時看看玩家如何接受這些變化將會很有趣。

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