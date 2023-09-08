Fortnite 老闆 Donald Mustard 在遊戲行業工作 25 年後宣布退休

Epic Games 首席創意官、全球遊戲現象《堡壘之夜》的幕後策劃人唐納德·穆斯塔德 (Donald Mustard) 在遊戲行業度過了 25 年輝煌的職業生涯後宣布退休。 Mustard 首次獲得認可是在 2005 年與他人共同創立了 Chair Entertainment，該工作室曾開發過《Shadow Complex》和《Infinity Blade》等熱門遊戲。 2008 年，Chair 被 Epic Games 收購，Mustard 最終於 2016 年升任首席創意官。

在社交媒體上分享的一份聲明中，馬斯塔德對他在整個職業生涯中經歷的令人難以置信的旅程表示感謝。 他感謝同事和 Epic Games 首席執行官 Tim Sweeney 的支持與合作。 Mustard 回顧了他所取得的各種成就，從創作《Advent Rising》和《Undertow》等遊戲，到成為《堡壘之夜》成功團隊的一員。

在 Mustard 告別 Epic Games 的職位時，他對公司為《堡壘之夜》社區帶來歡樂和喜悅的能力表示自豪。 他提到了一些標誌性時刻，例如戰鬥巴士發射、火箭炸開天空以及在勝利皇家遊戲後與朋友跳舞。 芥末向粉絲保證，《堡壘之夜》的未來掌握在良好的人手中，並嘲笑團隊正在致力於“巨大、令人瞠目結舌、令人驚奇的事情”。

退休後，穆斯塔德期待與妻子和家人共度美好時光。 他對繼續成為一名玩家並與他幫助創建的社區一起享受《堡壘之夜》的未來感到興奮。

來源：

– 芥末，唐納德。 宣布退休推文。 [無網址]

– 主席娛樂。 官方網站。 [無網址]

– 史詩遊戲。 官方網站。 [無網址]