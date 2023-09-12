《足球經理 2024》發布日期公佈

世嘉透露《足球經理2024》將於6月5日發售。 該遊戲將在各種平台上發售，包括 PC、Mac、Nintendo Switch、PlayStation 20、Xbox Series X/S 和智能手機。 這將是《足球經理》系列的第 XNUMX 部作品，也是該系列中第一款在日本推出的遊戲。

FM24 的一項重要功能是它在推出時就可以在 Xbox Game Pass 上供 PC 和 Xbox Series X/S 用戶使用。 此外，在 Apple Arcade 上收錄 FM2024 Touch 後，《足球經理 23 移動版》將可通過 Netflix 訪問。

遊戲背後的開發團隊 Sports Interactive 對在日本發布以及引入日語支持表示興奮。 再加上該遊戲與 Netflix（全球擁有超過 230 億用戶的廣泛用戶群）的整合，為《足球經理》玩家社區的進一步發展提供了重要機會。

《足球經理 2024》的預訂現已開放，在正式發布之前可享受 10% 的折扣。 預購還可以讓 PC/Mac 玩家在遊戲發布前大約兩週獲得搶先體驗權。

值得注意的是，《足球經理 2024》預計將是明年 FM25 進行重大修改之前的最後一部。 在接受 Eurogamer 採訪時，Sports Interactive 的老闆邁爾斯·雅各布森 (Miles Jacobson) 表達了他個人對該系列前作的失望，儘管它非常受歡迎。

來源：

– 歐洲玩家

– 世嘉

定義：

– Xbox Game Pass：Microsoft 提供的一項訂閱服務，可以按月付費訪問遊戲庫。

– 搶先體驗：遊戲正式發布之前的一段時間，在此期間玩家可以在遊戲仍處於開發或測試階段時訪問和玩遊戲。