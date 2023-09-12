米高梅國際酒店集團遭受網絡攻擊：聯邦調查局正在調查

美國聯邦調查局目前正在調查米高梅國際酒店集團 (MGM Resorts International Hotels) 遭受的網絡攻擊，該攻擊影響了拉斯維加斯酒店的計算機系統。 此次攻擊破壞了 Bellagio 3,933 個房間的數字鑰匙以及 ARIA 賭場的老虎機。

針對米高梅國際酒店集團的網絡攻擊最近被發現，執法部門正在嚴肅處理。 聯邦調查局正在牽頭調查這一事件，旨在查明造成的損害程度和責任人。

貝拉吉奧酒店的數字鑰匙被盜引發了人們對客房安全的擔憂。 這些鑰匙允許客人進入自己的房間，是酒店安全系統的重要組成部分。 如果黑客未經授權訪問數字密鑰，可能會對酒店客人的安全和隱私構成威脅。

除了受損的數字密鑰之外，網絡攻擊還針對 ARIA 賭場的老虎機。 這引起了人們對賭場遊戲系統完整性的擔憂。 對於賭場來說，維護老虎機的安全性和公平性以確保為客戶提供公平的遊戲體驗至關重要。

在當今互聯的世界中，針對企業和組織的網絡攻擊變得越來越普遍。 因此，公司需要優先考慮網絡安全措施，以保護其敏感數據和客戶的安全。 就米高梅國際酒店集團而言，網絡攻擊提醒人們投資強大的安全系統和實踐以防範潛在威脅的重要性。

在調查正在進行期間，米高梅國際酒店集團和聯邦調查局正在合作減輕網絡攻擊的影響並防止進一步的違規行為。 聯邦調查局的介入表明了事件的嚴重性以及他們對追究責任方責任的承諾。

來源：

- 郵件在線: [文章標題] 作者：Aneeta Bhole 和 Germania Rodriguez，發表於 [日期]。