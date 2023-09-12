Apple Watch Series 9：改進的性能和增強的“查找我的”準確性

新發布的 Apple Watch Series 9 引入了多項激動人心的更新，將增強用戶體驗。 雖然沒有明顯的硬件重新設計或新的健康傳感器，但 Series 9 擁有更新的超寬帶處理器。 這次被稱為 S9 的處理器更新是三年來首次真正的性能提升，與之前的型號相比，速度顯著提高，響應能力也得到改善。

除了改進的性能外，Apple Watch Series 9 還提高了亮度，亮度高達 2000 尼特，在明亮的日光下可實現更好的可視性，在昏暗的環境下亮度可低至 1 尼特。 一項顯著的增強是 Siri 語音命令的設備上處理，從而加快了響應時間。 用戶現在可以通過 Siri 詢問他們的睡眠模式、步行心率、活動水平，甚至僅用語音即可記錄體重或藥物攝入量等健康數據。 Siri 健康查詢將於今年晚些時候擴展到更多語言。

蘋果還推出了一種通過雙擊功能發出命令的新方法。 用戶只需用手指和拇指輕按兩次即可接聽電話、停止計時器以及執行其他快速操作。 該功能將於下個月推出。

儘管亮度有所提高，功能也有所改進，Apple Watch Series 9 仍保持了 18 小時的“全天”電池續航時間。 第 9 系列今天開始接受預訂，發貨日期為 22 年 2023 月 9 日。Apple Watch Series 399 的起價為 XNUMX 美元。

對於那些對定制選項感興趣的人來說，Apple Watch 的新款Hermes 和Nike 錶帶也可以立即訂購，並將於22 月9 日在商店發售。Series XNUMX 的鋁製型號有多種顏色，包括星光色、午夜色、銀色、 (產品)紅色和粉色，而不銹鋼版本有金色、銀色和石墨色。 愛馬仕版本提供銀色或深空黑色不銹鋼選項。

總體而言，Apple Watch Series 9 為流行的智能手錶系列帶來了期待已久的性能提升和改進的功能。 憑藉更新的處理器、增強的 Siri 功能以及雙擊快速操作等新功能，Series 9 有望提供升級的用戶體驗。

來源：

– Apple Watch Series 9 帶來性能提升和更高的“查找我的”準確性