一位中國知名學者表示，數字貨幣將有助於中國及其盟友的去美元化。 福建省社會科學院副院長黃啟才在《光明日報》發表評論文章時表達了這一觀點。 黃說，去美元化進程已經在各國開始，各國都在努力與美元保持距離，這將導致世界貨幣多極化。

黃認為，數字法幣，例如中國的數字人民幣，將在這一長期過程中發揮作用。 他認為國際數字貨幣具有創新潛力並有助於去美元化。 隨著數字貨幣應用的不斷成熟，黃提出超主權的“世界貨幣”出現並成為國際貨幣治理體系中心的可能性。 雖然黃沒有明確指出中國的數字人民幣應該扮演這一角色，但他在文章中提到了金磚國家的支付平台 BRICS Pay。

BRICS Pay 是即將推出的去中心化數字支付平台。 黃指出，如果可以解決互操作性挑戰，央行數字貨幣（CBDC）可以與 BRICS Pay 集成。 值得注意的是，中國、俄羅斯和巴西在各自的數字貨幣項目上取得了重大進展。 黃先生確認，CBDC 確實可以通過數字貨幣橋樑項目促進的雙邊或多邊跨境交易為去美元化做出貢獻。

黃強調的另一個重要方面是需要打破由美國控制的 SWIFT 銀行報文系統的主導地位。 他認為，中國盟友有必要在能源、大宗商品等關鍵領域大力推動去美元化。 黃建議，貨幣互換以及使用當地貨幣和人民幣與大宗商品生產國進行結算會逐漸削弱石油和美元之間的聯繫。

總之，數字貨幣，特別是中國的數字人民幣，有潛力幫助去美元化進程。 通過促進數字法定貨幣的使用和解決互操作性挑戰，中國及其盟國等國家可以減少對美元的依賴並促進世界貨幣多極化。

來源：

– XY/Adobe

– 福建省社會科學院

– 光明日報