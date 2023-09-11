據報導，Gearbox Studio 受到 Embracer Group 重組工作的影響

根據最近的報導，Gearbox Studio 是最新一家受到 Embracer Group 正在進行的重組工作影響的工作室。 Embracer Group 於 40 月宣布了一項全面重組計劃，以彌補多年來的巨額支出以及與 Savvy Games Group 戰略合作失敗後股價下跌 XNUMX% 的影響。

作為重組的一部分，Embracer 旗下的另一家工作室 Volition Games 於上月底立即關閉。 現在，路透社報導稱，Gearbox 可能是下一個被 Embracer 解僱的工作室。 據稱，Embracer 正在與投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 和 Aream & Co 合作，探索出售 Gearbox 的選擇。 他們已經收到了尋求收購該工作室的第三方的興趣。

值得注意的是，受此消息影響，Embracer 的股價出現了積極的轉變。 Gearbox 於 2021 年被 Embracer 收購，其最近發布的遊戲業績好壞參半。 據出版商 Take-Two 稱，《無主之地新故事》的銷量據說很低。 然而，《無主之地》的另一部衍生作品《小蒂娜的仙境》卻超出了預期。 首席執行官蘭迪·皮奇福德此前曾表示，未來的體驗已經在開發中。

作為發行商，Gearbox 計劃於 3 年初發行《Hyper Light Breaker》和《Homeworld 2024》。有關 Embracer Group 的重組工作和 Gearbox 的未來可能會出現更多進展。