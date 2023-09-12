Devil Engine：完整版發布日期推遲至 9 月 XNUMX 日

Beep Japan、Poppy Works 和 Protoculture Games 宣布推遲《Devil Engine：完整版》的發行日期。 該遊戲原定於 12 月 9 日發售，現將於 5 月 4 日發售。這款橫向捲軸射擊遊戲將適用於 PlayStation XNUMX、Xbox Series、PlayStation XNUMX、Xbox One 和 Switch。

惡魔引擎：完整版包括基礎遊戲和名為“惡魔引擎：點火”的擴展。 基礎遊戲最初於 21 年 2019 月 2019 日通過 Steam 發布 PC 版。擴展包“惡魔引擎：點火”於 2019 年 XNUMX 月宣布，計劃於 XNUMX 年冬季在 PC 上發布。然而，該發布從未實現。

隨著完整版的發布，預計該資料片將通過 Steam 同步登陸 PC。

資料來源：Beep Japan、Poppy Works、Protoculture Games

定義：

– Beep Japan：發行商和開發商。

– Poppy Works：發行商和開發商。

– Protoculture Games：開發商。

– 橫向捲軸：一種視頻遊戲類型，遊戲玩法從左向右水平移動。

– Shoot 'Em Up：一種視頻遊戲類型，其特點是玩家控制角色與一波又一波的敵人和射彈進行戰鬥。