與吵鬧的鄰居打交道：你能合法做什麼？

住在正在進行大規模翻修農場建築的鄰居旁邊可能會造成乾擾，並給您的家人帶來健康問題。 持續的噪音和乾擾可能會很麻煩，特別是如果您有小孩並且想享受外面的好天氣。

在與鄰居保持良好關係的同時解決這一問題非常重要。 您擁有的一種法律選擇是依賴滋擾法，該法是指任何不合理地干擾他人與其財產的享有相關的權利的行為或不行為。 法院將分析干擾是否嚴重，並確定鄰居之間的合理預期。

在評估滋擾投訴時，會考慮當地情況。 市中心合理的噪音水平與郊區或鄉村的噪音水平不同。 不幸的是，對於構成滋擾的噪音沒有具體的定義，但《1992 年環境保護局法》規定，當噪音“如此響亮、如此連續、如此重複、持續時間或音高或在這樣的時間發生時，就構成滋擾”。以便給出合理的煩惱理由。”

干擾的持續時間也是法院考慮的一個因素。 一般來說，干擾持續的時間越長，就越有可能被認為是不合理的。 記錄噪音發生的時間以及噪音對您的影響，可以加強您的證據。

此外，您可以在線查看您的鄰居是否獲得了裝修規劃許可。 規劃許可通常包括有關噪音和施工時間的條件。 未經授權的開發，即未經規劃許可進行的開發，可能會受到規劃當局的強制措施，例如要求拆除或改變結構。

在採取任何法律行動之前，建議與您的鄰居聯繫並嘗試友好地找到解決方案。 清晰的溝通和理解往往可以為雙方帶來滿意的結果。

資料來源：Stephen Coppinger，Walsh & Partners 律師、誓言事務律師和專員，科克