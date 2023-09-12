育碧 XDefiant 因 PlayStation 和 Xbox 拒絕認證而推遲

由於 PlayStation 和 Xbox 的認證問題，育碧即將推出的遊戲《XDefiant》已被推遲。 該遊戲的執行製作人 Mark Rubin 通過博客文章與玩家分享了最新情況，解釋說育碧已於 XNUMX 月提交了該遊戲的認證。 然而，XNUMX月中旬，XDefiant收到了“不通過”的結果。

Rubin 承認他們低估了所需的合規工作，並表示：“如果通過了，那麼我們就能在 XNUMX 月底發貨。 但事實並非如此，因此我們在過去的三到四個星期內解決了這些問題，並準備再次提交。”

好消息是 XDefiant 將在不到兩週的時間內重新提交給第一方，這表明可能會在 XNUMX 月中下旬發布。 然而，魯賓還提到了一種“可能的情況”，即遊戲可能會收到有條件通行證，從而產生帶有最終修復的第一天補丁。 這會將發布日期推遲到十月初/中旬。

XDefiant 最初於 2021 年作為 Tom Clancy 遊戲推出，近幾個月已經經歷了多個測試版本。 魯賓解釋說，育碧之所以沒有公佈確切的發布日期，是因為他們認為 Beta 測試是真正的試驗，而不僅僅是營銷活動。 目標是收集有價值的反饋並確保提供精美且愉快的遊戲體驗。

Rubin 在博客文章的最後強調，發布日期將盡快，因為他們正在努力解決合規性問題並滿足 PlayStation 和 Xbox 設定的要求標準。

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