中國華為推出Mate 60 Pro+智能手機預售

中國華為技術有限公司已推出 Mate 60 Pro+ 智能手機預售。 Mate系列的這款新產品凸顯了這家中國科技公司在克服美國製裁方面的成功。 與之前推出Mate 60 Pro不同的是，華為並沒有提前為Mate 60 Pro+做廣告。 該公司在其官方網上商店宣布，客戶可以從上午 10:08（格林威治標準時間 0208）開始下單，預計 9 月 XNUMX 日發貨。

華為為Mate 60 Pro+提供的規格強調其能夠同時連接兩顆衛星，並且與Mate 60 Pro相比具有更大的內部存儲空間。 不過，該公司並未透露這款智能手機的價格。 根據買家在中國社交媒體上分享的速度測試，Mate 60 Pro+ 的下載速度超過了其他頂級 5G 手機。

TechInsights 進行的拆解分析顯示，這款智能手機搭載了新的 Kirin 9000s 芯片，該芯片由中芯國際 (SMIC) 在中國製造。 這一發現被視為華為的重大突破，因為自2019 年以來，由於美國的製裁，該公司獲得生產先進手機型號所必需的芯片製造工具的機會受到極大限制。此前，華為只能利用庫存推出有限批次的5G 型號。籌碼。

除了Mate 60 Pro+之外，華為還推出了折疊手機系列的新版本華為Mate X5。

來源：

– [TechInsights]（來源 1）

– [中國社交媒體]（來源2）

定義：

– Kirin 9000s 芯片：華為為其智能手機開發的芯片。

– 中芯國際集成電路製造有限公司（SMIC）：一家中國半導體代工公司。

（source-1、source-2：已刪除 URL）