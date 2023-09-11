Gearbox Entertainment 的潛在出售標誌著 Embracer 集團內部的重組

Gearbox Entertainment 是一家著名的遊戲開發商和發行商，負責製作《無主之地》、《遺跡》和《家園》等熱門系列，該公司可能很快就會與其母公司 Embracer Group 分道揚鑣。 有報導稱，Embracer Group 正在考慮出售 Gearbox Entertainment，作為其正在進行的重組計劃的一部分。

近年來，Embracer Group 因其對開發商、發行商和知識產權的大量收購而獲得認可。 然而，在與沙特阿拉伯政府資助的 Savvy Games Group 的交易失敗後，這一趨勢發生了逆轉。 事件發生後，Embracer Group 解雇了開發商並關閉了工作室，最近關閉的工作室是製作了廣受好評的《黑道聖徒》系列的 Volition。

雖然 Embracer Group 尚未對此事發表正式評論，但彭博社獲得的 Gearbox 首席通訊官 Dan Hewitt 的一封內部電子郵件證實了 Gearbox Entertainment 可能被出售或重建為獨立實體。 休伊特表示，“基本情況是 Gearbox 仍然是 Embracer 的一部分”，但他也提到正在考慮其他選擇。 Gearbox Entertainment 的命運仍不確定，未來幾周可能會出現猜測。

儘管《無主之地 3》和《遺跡 II》等遊戲取得了成功，但 Embracer Group 考慮與 Gearbox Entertainment 分道揚鑣，這表明該公司增長戰略的轉變。 未來幾周和幾個月對於確定 Gearbox 的未來至關重要，該公司已成為一家值得密切關注的公司。

來源：

– “母公司 Embracer 重組後，Gearbox Entertainment 可能會被出售” – 路透社

– Gearbox 首席通訊官丹·休伊特 (Dan Hewitt) 的內部電子郵件 – 彭博社