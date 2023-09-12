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研究顯示，不到一半的澳大利亞人擁有 5G 手機

By薇琪斯塔夫羅普盧

12 年 2023 月 XNUMX 日
研究顯示，不到一半的澳大利亞人擁有 5G 手機

根據比價網站 Finder 最近進行的研究，只有 46% 使用手機的澳大利亞人擁有能夠接收 5G 連接的設備。 這一發現基於消費者情緒追踪器，這是一項針對超過 53,000 名澳大利亞人的實時調查。 調查還顯示，24%的受訪者不希望5G覆蓋，而8%的受訪者承認不知道5G是什麼。 不過，22%的參與者表示希望未來升級到5G手機。

此外，這項研究是在 3G 網絡即將終結之際進行的。 沃達丰、澳洲電信和 Optus 等澳大利亞主要電信公司已宣布計劃關閉其 3G 網絡並重新配置技術以增強其較新的 4G 和 5G 網絡。 沃達丰計劃於 3 月 15 日關閉其 2024G 網絡，澳大利亞電信 (Telstra) 將於 2024 年 XNUMX 月關閉，Optus 將於 XNUMX 年 XNUMX 月關閉。

專家建議，擁有舊設備的個人需要盡快升級，否則可能會失去連接。 這包括 iPhone 用戶，因為 iPhone 6 之前的型號只能使用 3G，明年將不再支持 3G。 XNUMXG 關閉還將影響非電話設備，例如安全系統、醫療警報器、EFTPOS 機和某些汽車的遠程啟動系統。 建議依賴此類設備的個人諮詢其製造商或網絡提供商，以確定他們是否會受到影響。

不過，近幾年購買手機的用戶不必擔心，即使他們的設備不支持5G，也不會受到3G停運的影響。 移動網絡通常每十年左右升級一次，舊網絡將被逐步淘汰。 5G是第五代移動網絡，於2019年首次推出，預計6G將在本十年末推出。

總體而言，該研究凸顯了澳大利亞當前的移動連接狀況，只有不到一半的人口使用 5G 手機。 隨著技術的進步，個人保持其設備處於最新狀態以確保不間斷的連接和訪問最新的網絡功能變得至關重要。

來源：
– Finder 研究
– M2M 連接

By 薇琪斯塔夫羅普盧

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