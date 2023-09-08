Atari 收購復古遊戲論壇 AtariAge：這對社區意味著什麼

以其複古遊戲和遊戲機而聞名的標誌性遊戲公司 Atari 宣布收購 AtariAge，這是一個流行的複古遊戲論壇和過時 Atari 硬件存儲庫。 雖然遊戲社區中的一些人可能對《Starfield》和《博德之門3》等即將推出的遊戲更加興奮，但仍然有相當多的愛好者懷念著千字節大小的遊戲和木板遊戲機的“美好時光”。

收購 AtariAge 標誌著 Atari 致力於保護其知識產權並擴展其硬件上可用的遊戲。 AtariAge 的創始人 Albert Yarusso 現在將擔任 Atari 的內部歷史學家，確保公司復古版本的真實性。 雅達利還向社區保證，不會審查論壇上的言論，併計劃實施新的電子商務基礎設施。

社區中的大多數人對此次收購做出了積極的反應，他們認識到對過時平台的持續支持需要可持續的貨幣化。 不過，也有用戶表達了一些擔憂，擔心商業利益的整合以及對社區文化的影響。

雅達利已經承認這些擔憂，並要求社區保持開放的態度，並承諾隨著時間的推移證明任何懷疑都是錯誤的。 考慮到雅達利最近努力復興其標誌性的 2600 遊戲機以及為其開發原創內容的興趣，這次收購似乎是不可避免的。

此次收購對雅達利來說是重要的一步，因為它加強了他們在復古遊戲市場的地位，並擴大了他們用於保護和慶祝他們的遊戲遺產的資源。

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