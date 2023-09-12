《刺客信條幻影》：回歸系列根源

近年來，《刺客信條》發生了一些變化，《奧德賽》和《英靈殿》等遊戲偏離了該系列如此特別的核心元素。 然而，即將推出的《幻影》似乎正在以最好的方式讓該系列回歸其根源。

Mirage 的突出特點之一是它的場景。 前作中廣闊的開放世界環境已經不復存在，取而代之的是人口密集且充滿活力的巴格達。 這座城市本身充滿生機和特色，擁有熙熙攘攘的街道、熱鬧的集市和相互連接的屋頂。 探索這個超詳細的遊樂場是一種樂趣，而且這座城市確實有自己的特色。

Mirage 還引入了改進的惡名系統，使躲避檢測變得更加困難。 守衛會對你的出現做出反應，如果你不融入，平民會指出你。你造成的麻煩越多，你將面對的敵人就越多，包括弓箭手和重甲守衛。 該系統為遊戲增添了有趣的挑戰，並帶回了經典的《刺客信條》感覺。

《幻影》中的戰鬥保留了最近作品中的一些機制，但有所改進。 敵人等級和傷害數字已被生命條、反擊和閃避檢定所取代。 戰鬥感覺更具挑戰性和反應性，需要策略和精確的時機。 《幻影》中的潛行戰鬥尤其引人注目。 在陰影中移動並保持隱藏感覺是有益且引人入勝的，讓人想起該系列的早期。

《刺客信條幻影》將這個系列帶回了以潛行為主的根源，並抓住了該系列最初如此受歡迎的原因。 雖然有些人可能會懷念 RPG 元素，但專注的設定、直觀的控制和有趣的潛行遊戲讓該系列回歸了原樣。

來源：

– 刺客信條幻影：官方遊戲演示

– 刺客信條幻影：開發者訪談