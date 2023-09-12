Hypergryph 宣布推出全新多人合作解謎冒險平台遊戲：POPUCOM

Hypergryph 是流行 RPG 和塔防混合遊戲《明日方舟》的開發商和發行商，最近推出了他們的最新遊戲“POPUCOM”。 這款豐富多彩的多人合作解謎冒險平台遊戲即將在 PlayStation 4、PlayStation 5 和 Windows PC 上發布，為玩家提供獨特而令人興奮的遊戲體驗。

POPUCOM 以充滿活力的平行宇宙為背景，讓玩家控制 Rainbow Popper，這是一種通過向頑皮的 Pomus 生物發射彩色子彈來對抗它們的裝置。 通過匹配三個相同顏色的波莫斯，玩家可以消除這些威脅並在新的階段取得進展。 此外，玩家需要正確把握跳躍時間，相應地改變顏色，並激活獨特的機制來瀏覽各個階段。

POPUCOM 的世界還引入了可招募的伙伴，包括炸彈羅洛、凱蒂船長、屏障機器人和力量小子，他們將幫助玩家解決謎題。 該遊戲提供本地分屏和在線合作模式，並支持跨平台遊戲，最多允許四名玩家一起合作，征服 3D 平台拼圖階段並參與驚險的迷你游戲。

令人興奮的是，Hypergryph 宣布 POPUCOM 將在 2023 年東京遊戲展 (TGS 2023) 上展出。 活動參與者將有機會搶先體驗遊戲，甚至在展會上嘗試演示。 POPUCOM 將在 PS4 和 PS5 的 PlayStation Store 上發布，並通過 Steam 和 Epic Game Store 在 Windows PC 上發布。 雖然官方發售日期尚未公佈，感興趣的玩家可以訪問遊戲官方網站了解更多信息。

來源：

– Hypergryph 宣布新遊戲“POPUCOM”：https://example.com/source1

– POPUCOM 官方網站：https://example.com/source2