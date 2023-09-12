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Apple Vision Pro 耳機更新：有望於 2024 年發布

By羅伯特·安德魯

12 年 2023 月 XNUMX 日
Apple Vision Pro 耳機更新：有望於 2024 年發布

蘋果公司備受期待的 Vision Pro 混合現實耳機正在取得進展，首席執行官蒂姆·庫克在最近的“Wonderlust”發布會上確認，該耳機仍有望於明年初發貨。 此前，蘋果公司於 XNUMX 月邀請開發者申請 Vision Pro 開發者套件。

Vision Pro 的早期測試者對其顯示分辨率、視頻直通功能和手勢檢測印象深刻。 這些功能展示了耳機的潛力並突出了其功能。 然而，Vision Pro 的成功最終將取決於其應用生態系統的實力。 推出時強大的應用程序陣容將極大地影響消費者採用該設備的決定。

儘管最初的報告表明可能會出現延遲，但今天的更新讓消費者放心，蘋果仍然致力於其路線圖。 該公司此前曾於 XNUMX 月發布了 Vision Pro，併計劃於明年初在美國發布。 蘋果致力於滿足這一時間表，這表明關鍵組件（例如外向顯示屏）的任何問題都正在得到解決，以確保耳機按計劃推出。

隨著開發人員繼續致力於為 Vision Pro 製作內容，人們對該設備的期望與日俱增。 Apple 在創新和質量方面的記錄讓業界興奮不已，消費者熱切期待 Vision Pro 承諾提供的混合現實體驗。 憑藉其先進的功能和強大的生態系統，Vision Pro 有潛力徹底改變我們與數字內容交互的方式。

來源：
– Monica Chin，The Verge。 / 

By 羅伯特·安德魯

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