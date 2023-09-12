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Apple 推出適用於 iPhone 15 和 Apple Watch 錶帶的 FineWoven 材料

By羅伯特·安德魯

12 年 2023 月 XNUMX 日
Apple 推出適用於 iPhone 15 和 Apple Watch 錶帶的 FineWoven 材料

Apple 宣佈為 Apple Watch 錶帶和 iPhone 15 保護殼引入一種名為 FineWoven 的新型優質材料。 這種材料取代了以前質量不斷下降的皮革產品。 蘋果規模的皮革生產所產生的巨大碳足跡也推動了更換材料的決定。

FineWoven 是一種微斜紋材料，由 68% 的消費後回收材料製成。 它具有柔軟的絨面革質感，為 Apple Watch 錶帶提供舒適的手感。 錶帶將配備磁力鏈接和現代帶扣閉合裝置，以增加便利性和安全性。

在 iPhone 15 保護殼方面，FineWoven 將支持蘋果的 MagSafe 生態系統，讓用戶可以輕鬆連接磁性充電器、錢包和其他配件。 這確保了與蘋果生態系統的兼容性，同時提供更可持續的皮革替代品。

許多顧客對蘋果牛皮箱質量下降表示不滿。 然而，第三方製造商有望通過提供廉價的皮套或更高質量的替代品來填補這一空白，從而證明高價是合理的。

FineWoven 材料為織物保護殼帶來了一種全新的方法，因為 Google 逐步淘汰了織物保護殼的選擇，並用矽膠選項取代了它們。 蘋果進軍織物保護殼領域為用戶提供了一個體驗新外觀和感覺的令人興奮的機會。

來源：

– Antonio G. Di Benedetto，科技交易和 The Verge 交易時事通訊撰稿人
– 蘋果公司環境政策副總裁 Lisa Jackson

By 羅伯特·安德魯

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