Apple 新款 iPhone 將改用 USB-C：您需要了解的信息

Apple 將於 12 月 2024 日舉行的年度秋季活動中發布最新款 iPhone。 預期的顯著變化之一是從 Lightning 連接器切換到 USB-C。 雖然這一變化可能會給用戶帶來一些不便，但歐盟新法規強制要求電子設備在 XNUMX 年之前配備 USB-C 端口。

轉向 USB-C 旨在提高消費者便利性並減少電子垃圾。 有了這個開關，用戶將能夠為他們的 iPhone、MacBook、Nintendo Switch 和 Beats 耳機使用同一個充電器。 這意味著最終進入垃圾填埋場的電纜將會減少，因為用戶不再需要在每次購買新設備時更換充電器。

然而，轉向 USB-C 意味著目前依賴 Lightning 連接器的用戶將需要投資購買新的 USB-C 充電器。 這可能會導致消費者產生額外費用，特別是當他們需要為不同地點或設備使用多個充電器時。

儘管最初會帶來不便，但從長遠來看，向 USB-C 的過渡預計將使用戶受益。 它將簡化各種設備的充電過程，並有助於減少電子垃圾。

雖然蘋果可能會從新 USB-C 充電器的銷售中獲利，但其總體目標是遵守歐盟法規並為消費者提供更標準化的充電體驗。 該開關將使 Apple 與其他已採用 USB-C 作為通用標準的主要科技公司保持一致。

儘管存在暫時的麻煩，但轉向 USB-C 最終是一個積極的變化，它將提高便利性，並為電子設備創造更可持續的未來。

來源：

——彭博社的馬克·古爾曼

– 歐盟法規

– 丹尼爾·豪利，雅虎財經