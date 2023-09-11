蘋果的“Wonderlust”活動：期待什麼

隨著蘋果備受期待的活動“Wonderlust”即將到來，人們的期待與日俱增。 該活動定於明天舉行，預計將推出一些令人興奮的新產品，讓全世界的蘋果粉絲感到高興。 雖然有一些已確認的產品發布，例如 iPhone 15 和 Apple Watch Series 9，但關於蘋果還將推出什麼產品的傳聞甚囂塵上。

最受期待的發布之一是 iPhone 15。洩密者和業內人士提供了一些關於我們對這一新 iPhone 系列的期望的見解。 據說它有新的顏色、更薄的設計和更輕的鈦合金框架。 預計顯示屏會稍大一些，相機將配備潛望式長焦鏡頭，可提高清晰度並減輕重量。

據傳 iPhone 15 的一項令人興奮的升級是其 Thunderbolt 高速數據傳輸功能，這將實現更快的充電速度。 這是 iPhone 粉絲期待已久的功能，也是備受期待的新增功能。

除了 iPhone 15 之外，蘋果還將推出 Apple Watch Series 9。雖然有關這款新型可穿戴設備的詳細信息很少，但預計它將與 iPhone 15 形成互補，並提供改進的功能和特性。

除了這些已確認的發布之外，還有猜測稱蘋果可能會在今年發布新的 AirPods。 AirPods Max 發布已經三年了，這使得這成為蘋果推出更新版本的潛在機會。

另一種可能性是，蘋果將提供其即將推出的 Vision Pro“空間計算”耳機的先睹為快，儘管預計要到明年才會發布。

雖然商店中可能會有驚喜，但新的 iPad 或 Mac 不太可能在“Wonderlust”活動中亮相。 隨著 Apple M2024 芯片的推出，這些發布更有可能在 3 年發生。

對於那些急切等待觀看該活動的人來說，該活動將在蘋果網站上進行直播。 該活動將於太平洋時間 12 月 10 日星期二上午 1 點（東部時間下午 XNUMX 點）舉行。

隨著蘋果粉絲倒計時，興奮情緒持續高漲。 請繼續關註明天的“Wonderlust”活動，蘋果預計將在會上展示他們的最新創新成果，再次讓觀眾驚嘆不已。

來源：

– Apple 2023 年活動：期待什麼。 摘自[來源文章]