Apple 發布 Apple Watch Series 9：有什麼新功能？

Apple 在名為“Wonderlust”的特別活動中推出了其廣受歡迎的智能手錶的最新版本 Apple Watch Series 9。 新款 Apple Watch 保持了與前代產品相同的設計，但在處理器和傳感器方面進行了顯著升級。

Apple Watch Series 9 的一項重大改進是引入了 SiP（系統級封裝）S9。 這款新處理器具有更快的 GPU 和 CPU，從而減少了打開應用程序或重新啟動系統時的加載時間。 用戶將體驗到改進的性能和更流暢的操作。

此外，S9 SiP 還採用了新版本的 Apple 超寬帶芯片。 與U1芯片類似，增強型超寬帶技術提供“空間感知”。 這使得 Apple Watch 能夠精確檢測附近其他兼容設備的位置。 增強的超寬帶功能增強了“查找我的”功能，並打開了新的可能性之門。

雖然 Apple Watch Series 9 沒有引入任何新的健康功能，但它確實配備了增強型心率傳感器，以提高準確性。 蘋果還添加了新的陀螺儀，用戶可以通過雙擊手勢來控製手表，而無需觸摸屏幕。

另一個顯著的增強是 Apple Watch Series 9 的顯示屏更亮。屏幕亮度高達 2000 尼特，即使在明亮的陽光下也能呈現出絢麗的視覺效果。 不使用時，顯示屏會變暗至僅 1 尼特，從而節省電池壽命。

新款 Apple Watch Series 9 有 41 毫米和 45 毫米版本，採用鋁和不銹鋼材質。 Series 9 起價為 399 美元。 Apple Watch Series 9 現已開放預訂，將於 22 月 XNUMX 日在商店正式發售。

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