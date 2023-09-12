據知情人士透露，蘋果計劃在全球銷售首日發佈在印度製造的 iPhone 15。 雖然大部分 iPhone 15 仍將來自中國，但這標誌著在印度組裝的最新一代 iPhone 首次可以立即購買。 此舉凸顯了印度不斷增強的生產能力，也代表了蘋果公司之前主要在全球銷售中國製造設備的戰略的轉變。

蘋果一直在努力縮小其在印度的業務與其在中國的主要製造基地之間的差距。 該公司上個月開始在泰米爾納德邦的一家供應商工廠生產 iPhone 15。 然而，由於不可預見的後勤挑戰，印度製造的設備的供應可能會略有延遲。

iPhone 15 預計將成為蘋果三年來最重大的更新，其特點是全系列相機系統升級以及 Pro 型號改進的 3 納米處理器。 這一新產品陣容對於重振蘋果銷量至關重要，因為該公司報告銷量連續三個季度下降。

由於印度政府為促進當地製造業提供財政激勵措施，以及蘋果在貿易爭端中努力實現中國以外的多元化，印度對蘋果來說變得越來越重要。 該國也被證明是蘋果公司一個充滿希望的市場，上一季度印度 iPhone 銷量實現了兩位數增長。

除了富士康科技集團位於泰米爾納德邦的工廠外，蘋果在印度的其他供應商，包括和碩以及即將被塔塔集團收購的緯創資通工廠，預計也將組裝 iPhone 15。

從長遠來看，蘋果公司將印度視為零售機會和重要的生產基地，今年在印度開設的第一家商店就證明了這一點。

資料來源：彭博新聞社。