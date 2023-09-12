AirPods Pro 2 現配備 USB-C 充電盒

Apple 宣布新款 AirPods Pro 2 將配備 USB-C 充電盒，而不是 Lightning 連接器。 這一變化與 Apple 採用 USB-C 作為其產品（包括 Mac、iPad 和 Siri Remote）的標準連接器相一致。

AirPods Pro 2 本身不會進行任何硬件升級，但現在將兼容 USB-C 充電。 這意味著用戶可以方便地使用同一根電纜為其 Mac、iPad、AirPods 和新款 iPhone 15 系列充電。 此外，AirPods Pro 2可以直接從iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max充電。

對於購買新款 AirPods Pro 2 的客戶，包裝盒中將附贈 USB-C 充電盒。 然而，與最初的預期相反，蘋果不會單獨銷售 USB-C 充電盒。

帶有 USB-C 充電盒的新款 AirPods Pro 2 現在可以接受訂單，預計於 22 月 2 日開始發貨。AirPods Pro 249 的價格仍為 XNUMX 美元。

總體而言，此更新反映了 Apple 致力於使用 USB-C 連接器標準化其產品，從而提高跨設備的便利性和兼容性。

來源：

– 蘋果活動