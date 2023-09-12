蘋果即將舉行的新聞發布會：我們能期待什麼？

蘋果正在為備受期待的新聞發布會做準備，該發布會將在位於加利福尼亞州庫比蒂諾的公司總部舉行。 雖然年度 iPhone 活動通常側重於增量升級，但今年蘋果預計將首次為其智能手機引入 USB-C 充電。 此舉將符合歐盟最近的立法要求所有小型設備到 2024 年支持 USB-C 充電。

USB-C 充電的採用不僅可以簡化各種設備和品牌的充電流程，還可以減少消費者需要使用的充電器和電纜的數量。 分析師認為，這一變化對 iPhone 設計來說是一個重大顛覆，但並不是戲劇性的。

除了 USB-C 充電之外，據傳 iPhone 15 系列還具有“動態島”功能，取代了屏幕頂部的劉海。 高端 iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 機型預計將配備新功能，包括用於增強光學變焦的後置潛望鏡鏡頭以及用於更輕、更薄設備的鈦金屬外殼。 這些型號預計還將搭載蘋果最新的 A17 芯片，提供更快的處理速度和更長的電池壽命。

此次新聞發布會還可能提供有關蘋果混合現實耳機 Vision Pro 的最新信息，該耳機將於 2024 年推出。蘋果可能會透露這款未來產品的新功能和合作。

此外，蘋果可能會與新款 iPhone 一起推出最新的 Apple Watch，包括 Apple Watch Series 9。 該公司還可能展示帶有 USB-C 兼容充電盒的下一代 AirPods。 即將推出的操作系統（例如 iOS 17）的發布日期也可能會公佈。

然而，預計該活動不會展示新的 iPad 或 Mac 電腦，因為分析師預計這些公告將在 XNUMX 月份發布。 同樣，預計蘋果不會發布可折疊設備來與三星和谷歌的產品競爭。

總而言之，蘋果即將舉行的新聞發布會承諾將帶來令人興奮的更新和變化，其中為 iPhone 引入 USB-C 充電功能是一個重要亮點。 消費者還可以期待 iPhone 15 系列的新功能，以及 Vision Pro 混合現實耳機的預告。 該活動計劃在蘋果總部舉行，並將在其網站上進行直播。

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