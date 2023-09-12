Apple 在年度發布會上發布 iPhone 15 和 Apple Watch

蘋果在加利福尼亞州庫比蒂諾的 Apple Park 舉辦了年度 iPhone 發布會，推出了備受期待的 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus。 此次活動還展示了採用 95% 鈦金屬製成的全新 Apple Watch。

蘋果產品線的一個顯著變化是不再使用皮革作為材料。 該公司推出了幾種基於纖維和塑料的新錶帶和顏色，展示了他們對使用回收材料的承諾。 這一舉措與 2014 年推出的初代 Apple Watch 有所不同，後者強調時尚和皮革等奢華飾面。

iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 現在配備了動態島，這是前代 iPhone 14 Plus 中引入的功能。 iPhone 15 的高端和低端機型均配備了這種動態顯示技術。

iPhone 15 在預覽視頻中亮相，展示了其新顏色：柔和的粉色、黃色、綠色、藍色和黑色。 Apple 首席執行官蒂姆·庫克 (Tim Cook) 展示了 iPhone 產品線的最新成員。

定價方面，Apple Watch Ultra 2 售價為 799 美元，Series 9 售價為 399 美元，第二代 SE 售價為 249 美元。

蘋果還徹底革新了 Apple Watch 的錶帶。 出於對環境可持續發展的關注，該公司推出了 100% 不含皮革的新型細編織錶帶。 蘋果與奢侈品牌愛馬仕合作推出四款新錶帶，並宣布與運動服裝品牌耐克合作。

新款 Apple Watch Ultra 2 的亮點在於其 S9 芯片，通過第二代超寬帶架構實現精準查找。 它擁有 3,000 尼特的新顯示屏、72 小時的電池續航時間以及 95% 的回收鈦金屬。

活動期間還強調了蘋果公司的環保舉措。 前環境保護局局長兼蘋果公司高管麗莎·傑克遜討論了該公司對清潔能源和減少供應鏈排放的承諾。

在一段有關蘋果公司環保舉措的視頻中，女演員奧克塔維亞·斯賓塞(Octavia Spencer) 與蒂姆·庫克(Tim Cook) 和麗莎·傑克遜(Lisa Jackson) 一起客串扮演“大自然”。

蘋果公司對人工智能的關注通過推出“神經引擎”（一種嵌入其芯片的人工智能加速器）可見一斑。 這項技術增強了機器學習能力，同時優化了功耗，使蘋果在 OpenAI 和谷歌等競爭對手中脫穎而出。

Apple Watch 還發布了新功能，包括雙擊，用戶可以使用食指和拇指與設備交互，而無需觸摸屏幕。 Watch 的“查找我的 iPhone”功能也得到了改進，可以提供更準確的位置信息。

總體而言，蘋果的年度發布會展示了其在智能手機和智能手錶方面的最新創新，展示了該公司對可持續發展、人工智能和用戶體驗的承諾。

來源：

– CNBC：[文章標題](URL)

– 蘋果公司：[文章標題](URL)