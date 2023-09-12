蘋果股價在產品發布會前上漲

隨著這家科技巨頭準備在備受期待的發布會上推出其最新產品系列，蘋果股票的盤前交易有所增加。 此次活動名為“Wonderlust”，將於加利福尼亞州庫比蒂諾的蘋果園區舉行，屆時將展示蘋果產品系列的更新，包括發布 iPhone 15。

此次產品發布會預計將由首席執行官蒂姆·庫克 (Tim Cook) 主持，他將介紹下一代蘋果標誌性 iPhone。 蘋果愛好者和精通科技的消費者一直在熱切等待這次活動，希望一睹 iPhone 15 將提供的新功能和改進。

iPhone 長期以來一直是蘋果的旗艦產品，每一次新的迭代都帶來了很高的期望。 據傳 iPhone 15 具有多項突破性功能，包括升級的相機系統、更快的處理器和更長的電池壽命。 這些增強功能預計將進一步鞏固蘋果作為智能手機行業領導者的地位。

隨著發布會的臨近，投資者和消費者的興奮和期待不斷增長。 iPhone 15 的成功可能會對蘋果的財務業績和整體市場地位產生重大影響。

總體而言，蘋果股價在產品發布會之前上漲，反映出人們對該公司最新產品的高度興趣和預期。 投資者正在熱切關注市場對 iPhone 15 的反應，以及它是否會為蘋果在科技行業的持續成功做出貢獻。

來源：

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