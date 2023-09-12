蘋果預計將推出配備 USB-C 充電器的新 iPhone 系列

蘋果公司將於今天發布其新的 iPhone 系列，預計該產品線將配備從 Lightning 到 USB-C 充電端口的切換。 此舉是在與歐盟 (EU) 發生爭議之後做出的，歐盟規定，包括手機在內的所有小型設備必須在明年年底前兼容 USB-C 充電線。 歐盟認為，這一變化將減少浪費並為消費者節省開支。

蘋果此前曾聲稱，其 Lightning 數據線比 USB-C 充電器更安全，而三星等競爭對手已經在使用 USB-C 充電器。 不過，該公司目前正在遵守歐盟的要求。 新款 iPhone 預計將在 Apple Wonderlust 活動上亮相，這通常是一年中推出新款 iPhone 的時間。

這一消息發布之際，蘋果正面臨因價格上漲而導致 iPhone 銷量下滑的情況。 客戶選擇推遲升級到新型號。 此外，該公司正在應對美國和中國之間的外交緊張局勢。 有報導稱，中國政府正在禁止公務員使用蘋果手機。

分析師預測，向 USB-C 的轉變將是蘋果宣布的主要焦點。 Insider Intelligence 首席分析師 Yory Wurmser 認為，今天的活動還將推出新的 Apple Watch 和 AirPod 型號，但 iPhone 15 將是該公司最重要的發布。 歐盟政策制定者認為，通用充電器的推出將簡化歐洲人的生活，消除對過時充電器的需求，每年為消費者節省 250 億歐元的成本。

雖然一些消費者可能對電纜的變化感到擔憂，但 Techsponential 的 Avi Greengart 等分析師預測，在一代人的時間內，消費者將接受並適應新標準。 預計蘋果將提高其 Pro 機型的價格，同時改進 iPhone 相機和芯片。

佔蘋果總收入近一半的 iPhone 銷量近期下降引發了擔憂。 中國政府對政府機關和國家支持的實體使用 iPhone 的限制也影響了蘋果的股價和市場情緒。 然而，Wedbush 的 Dan Ives 等分析師認為，蘋果已經在中國獲得了巨大的市場份額，並預計任何潛在的禁令只會影響 iPhone 在中國預計銷量的一小部分。

來源：

- 法新社

定義：

– Lightning 充電器端口：Apple 設備使用的專有充電端口。

– USB-C：通用充電端口，正在成為許多電子設備的行業標準。

– 歐盟 (EU)：歐洲 27 個成員國組成的政治和經濟聯盟。

– USB-C 充電電纜：USB-C 電纜，也稱為 USB Type-C，是能夠傳輸電力和數據的可逆電纜。