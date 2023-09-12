iPhone 15 系列：價格、升級和傳聞

蘋果將​​於今天在“Wonderlust”活動中推出 iPhone 15 系列，有關 iPhone 15 Pro 型號定價的大量洩密和謠言已經浮出水面。 據消息人士透露，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 機型的價格將比去年的機型大幅上漲。 iPhone 15 Pro Max 預計漲價幅度最高。

有傳言稱，普通 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 機型將以與其前代產品相同的價格推出，但一些報導表明價格可能會小幅上漲。 另一方面，據傳 iPhone 15 Pro Max 的價格漲幅最大，同時也進行了最大的升級，其中包括潛望鏡式相機鏡頭和鈦金屬機身。

來自 Macrumors 的新信息表明，非 Pro iPhone 15 機型不會漲價。 iPhone 15 的基本型號預計起售價為 799 美元，與去年的 iPhone 14 價格相同。 在印度，基本型號的價格定為 79,900 盧比，今年可能保持不變。

據稱，iPhone 15 Pro 機型採用了設計升級，例如更薄和彎曲的邊框，以及取代不銹鋼底盤的新鈦框架。 有傳言稱，重新設計的“靜音”按鈕可以充當類似於 Apple Watch Ultra 的操作按鈕。 這一變化可能會取代前幾代 iPhone 中的側面切換按鈕。

iPhone 15 Pro 預計價格上漲 100 美元，美國起售價為 1099 美元。 這可能導致印度的價格上漲至少 10,000 盧比。 據傳超高端 iPhone 15 Pro Max 的漲價幅度最高，在美國的起售價可能為 1299 美元。

來源：

– 宏觀謠言

– 著名iPhone手機殼製造商Spigen