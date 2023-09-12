Apple 推出具有增強功能的新款 Apple Watch Series 9

Apple 今天舉行了備受期待的活動，推出了一系列新硬件產品。 此次活動的一大亮點是推出了可穿戴產品系列的最新成員 Apple Watch Series 9。

新款智能手錶搭載最先進的 S9 芯片，與前代產品相比，性能提升 60%，GPU 速度提升 30%。 Apple Watch 產品營銷總監 Deidre Caldbeck 將其稱為“迄今為止最強大的手錶芯片”。

Series 9 的一項關鍵改進是增強聽寫功能，增強了高達 25%。 這一改進將使用戶的語音命令和與 Siri 的交互更加無縫。

Series 9 引入了多項令人興奮的新功能。 用戶現在可以通過 Siri 訪問健康數據，從而方便地監控自己的健康狀況。 另一項名為Name Drop 的功能使用戶能夠與附近也擁有Apple Watch Series 9 的其他用戶共享個人信息。此外，雙擊功能允許用戶通過輕按佩戴手錶的手上的食指和拇指來控製手表的功能。手錶。

蘋果還將顯示屏的亮度提高了一倍，確保即使在明亮的陽光下也能提高可視性。 另一個實用的功能是可以直接從手錶上 ping 您的 iPhone，這樣當您的手機丟失時可以更輕鬆地找到它。

在其他新聞中，有猜測和暗示最新的 iPhone 將配備 USB-C 連接器。 雖然這一點尚未得到官方證實，但供應鏈消息來源和最近的報告表明，蘋果可能正在做出這種轉變。 這一變化將帶來更快的充電速度並提高與其他 USB-C 設備的兼容性。

Apple 活動中發布的這些激動人心的公告展示了他們致力於突破技術界限、提供增強用戶體驗的創新產品的承諾。

來源：

– Apple Watch Series 9：[插入來源]

– 適用於 iPhone 的 USB-C 傳聞：[插入來源]