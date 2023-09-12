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Apple 推出新款 iPhone 15 系列並對愛爾蘭用戶降價

By加布里埃爾博塔

12 年 2023 月 XNUMX 日
Apple 推出新款 iPhone 15 系列並對愛爾蘭用戶降價

蘋果正式推出了最新的 iPhone 和智能手錶系列，其中包括 iPhone 15 系列和 Apple Watch Series 9。雖然這家科技巨頭提高了 iPhone 在美國的價格，但愛爾蘭用戶將獲得折扣。 iPhone 15 Pro 起售價為 1,239 歐元，比去年的型號降價 100 歐元。 iPhone 15 起售價為 979 歐元，而一年前為 1,029 歐元。 iPhone 15 Plus 的價格也從 1,129 歐元降至 1,179 歐元。

儘管當前的生活成本危機帶來了挑戰，但蘋果仍致力於通過其新設備增強整體用戶體驗。 新款 iPhone 承諾改善通話質量、攝影質量，並採用標準 USB 充電端口。 iPhone 15 Pro 機型將配備可定制的操作按鈕，而 iPhone 15 Pro 將擁有更耐用的鈦金屬設計和更強大的相機系統。

iPhone 15系列將配備A16芯片，而Pro機型將配備升級後的A17芯片。 iPhone 15 還採用了 USB C 連接進行充電和數據傳輸，符合歐盟到 2024 年標準化充電的最後期限。此外，蘋果還擴展了 iPhone 的緊急衛星功能，通過衛星添加了路邊援助。

蘋果還推出了Apple Watch Series 9，它具有手勢控制功能，可以在手錶本身上處理Siri請求，並改進了與HomePod的集成。 該公司繼續優先考慮可持續發展，努力消除包裝中的塑料，使用 100% 回收材料，並依賴清潔的可再生能源。

來源：
– PP Foresight 分析師 Paolo Pascatore
——蘋果官方公告

定義：
– USB C：通用串行總線連接，通常用於電子設備的充電和數據傳輸。
– A16 和 A17 芯片：指 Apple 設備中使用的處理器，其中 A17 是更新且功能更強大的版本。
– 緊急衛星功能：設備連接到衛星網絡以在緊急情況下進行通信和援助的能力。

By 加布里埃爾博塔

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