iPhone 15 簡介：變化和升級

蘋果的 iPhone 發布會總是引起很多轟動和興奮，最近發布的 iPhone 15 也不例外。 iPhone 仍然是蘋果業務的重要組成部分，每年佔該公司收入的很大一部分。 通過這一最新版本，Apple 旨在推出一款融合了自 2007 年第一代 iPhone 以來開發的所有技術進步和創新的設備。
iPhone 15 的一個顯著變化是從 Apple 專有的 Lightning 充電連接器過渡到普遍接受的 USB-C 端口。 這一變化是由於歐盟的裁決而必需的。 因此，用戶將能夠使用同一根電纜為 iPhone 以及耳機和揚聲器等其他設備充電。
在設計方面，蘋果為 iPhone 15 推出了一系列新顏色，包括粉色、黃色、綠色、藍色和黑色。 iPhone 15 Pro 型號採用鈦金屬外殼結構，使其更輕、更耐用。 屏幕邊緣也縮小了，允許更大的顯示尺寸。
iPhone 15 Pro 機型的顯著特點之一是將靜音開關替換為可編程操作按鈕。 用戶可以自定義此按鈕來執行各種功能，例如靜音/取消靜音、啟動應用程序或啟動語音備忘錄。
在相機方面的進步，蘋果為入門級 iPhone 15 機型配備了與之前的 iPhone 14 Pro 系列相同的相機技術。 其中包括一個 48 兆像素的主攝像頭，可以捕捉更多細節並提高對焦能力。 計算攝影確保用戶即使沒有 Pro 型號也能拍攝出高質量的圖像。
iPhone 15 Pro 型號還擁有改進的相機功能，包括新的預設焦距、高級變焦功能、改進的圖像穩定性和增強的低光攝影等選項。 此外，這兩款 Pro 型號都兼容捕捉“空間視頻”，這是即將推出的 Apple Vision Pro 耳機支持的 3D 視頻格式。
iPhone 15 Pro Max、Pro 和其他型號提供了一系列功能和升級，以滿足不同用戶的需求和偏好。 蘋果的目標是提供一款不僅技術先進、視覺吸引力強、用戶友好的設備。
來源：
– 文章：“為什麼像蘋果這樣的公司，一次簡單的產品發布就能吸引如此多的關注？” （未提供網址）
– 圖片來源：蘋果