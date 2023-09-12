iPhone 15 簡介：變化和升級

蘋果的 iPhone 發布會總是引起很多轟動和興奮，最近發布的 iPhone 15 也不例外。 iPhone 仍然是蘋果業務的重要組成部分，每年佔該公司收入的很大一部分。 通過這一最新版本，Apple 旨在推出一款融合了自 2007 年第一代 iPhone 以來開發的所有技術進步和創新的設備。

iPhone 15 的一個顯著變化是從 Apple 專有的 Lightning 充電連接器過渡到普遍接受的 USB-C 端口。 這一變化是由於歐盟的裁決而必需的。 因此，用戶將能夠使用同一根電纜為 iPhone 以及耳機和揚聲器等其他設備充電。

在設計方面，蘋果為 iPhone 15 推出了一系列新顏色，包括粉色、黃色、綠色、藍色和黑色。 iPhone 15 Pro 型號採用鈦金屬外殼結構，使其更輕、更耐用。 屏幕邊緣也縮小了，允許更大的顯示尺寸。

iPhone 15 Pro 機型的顯著特點之一是將靜音開關替換為可編程操作按鈕。 用戶可以自定義此按鈕來執行各種功能，例如靜音/取消靜音、啟動應用程序或啟動語音備忘錄。

在相機方面的進步，蘋果為入門級 iPhone 15 機型配備了與之前的 iPhone 14 Pro 系列相同的相機技術。 其中包括一個 48 兆像素的主攝像頭，可以捕捉更多細節並提高對焦能力。 計算攝影確保用戶即使沒有 Pro 型號也能拍攝出高質量的圖像。

iPhone 15 Pro 型號還擁有改進的相機功能，包括新的預設焦距、高級變焦功能、改進的圖像穩定性和增強的低光攝影等選項。 此外，這兩款 Pro 型號都兼容捕捉“空間視頻”，這是即將推出的 Apple Vision Pro 耳機支持的 ​​3D 視頻格式。

iPhone 15 Pro Max、Pro 和其他型號提供了一系列功能和升級，以滿足不同用戶的需求和偏好。 蘋果的目標是提供一款不僅技術先進、視覺吸引力強、用戶友好的設備。

來源：

– 文章：“為什麼像蘋果這樣的公司，一次簡單的產品發布就能吸引如此多的關注？” （未提供網址）

– 圖片來源：蘋果