全新 LED 設計提升沈浸式顯示器的真實感

Meijo 大學和阿卜杜拉國王科技大學 (KAUST) 的研究人員開發出了廉價的超小型發光二極管 (LED)，可以增強沉浸式顯示效果。 這些 LED 可實現高分辨率全彩成像，這對於虛擬和增強現實體驗至關重要。 研究人員將藍色、綠色和紅色 Micro-LED 陣列堆疊在同一基板上，實現了每英寸 330 個像素的像素密度。

LED 中使用的氮化鎵銦半導體滿足逼真視覺體驗所需的分辨率、細節和色寬要求。 為了獲得最佳性能，必須將 LED 作為單個單元構建在同一基板上，而不是作為單獨的元件。

LED 的發射波長分別為 486、514 和 604 納米，發射光譜足夠窄，可以發出紅光、藍光和綠光並加以區分。 儘管由於器件製造過程中的損壞，存在一些無關的發射波長，並且紅色和藍色發射少於綠色發射，但研究人員認為，優化晶體生長條件可以解決這些缺陷。

改進型 LED 的開發對於實現沉浸式顯示的更高水平的真實感至關重要。 通過將這些 LED 融入現代元宇宙應用中，用戶可以在遊戲、化妝品和其他領域獲得更身臨其境、更生動的體驗。 研究人員目前正致力於在廉價的藍寶石基板上製備這些器件以供實際使用。

這種新的 LED 設計標誌著在沉浸式顯示器中創造超高亮度和清晰度的重要一步，為更真實、更引人入勝的視覺體驗開闢了可能性。

資料來源：名城大學，應用物理快報（DOI：10.35848/1882-0786/aced7c）