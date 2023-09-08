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標準普爾 500 指數股票隱藏的中國風險敞口

By加布里埃爾博塔

8 年 2023 月 XNUMX 日
標準普爾 500 指數股票隱藏的中國風險敞口

《投資者商業日報》最近對標準普爾 500 指數的分析顯示，該指數中有 27 隻股票嚴重依賴來自中國的收入。 研究發現，高通、Monolithic Power 和德州儀器等公司超過 XNUMX% 的收入來自中國或其領土。

這些數字明顯高於蘋果公司，後者通常被視為在中國擁有大量業務。 事實上，在最新的年報中，蘋果公司僅18.8%的收入來自中國。 儘管如此，在中國投資最多的 30 家公司今年股價上漲了 500%，跑贏了標準普爾 XNUMX 指數的整體表現。

然而，有跡象表明投資者現在可能開始考慮與中國市場相關的風險。 有報導稱蘋果公司的部分產品可能被中國政府禁止使用，導致該公司股價下跌 3%。 這可能表明人們對中國相關風險的情緒發生了變化。

加劇對中國投資擔憂的因素之一是該國經濟增長緩慢。 第二季度，中國經濟僅增長3.2%，大幅低於正常水平。 對依賴中國市場的企業構成風險的不僅僅是政治緊張局勢，還有其他因素。 該國的整體經濟健康狀況也是一個需要考慮的因素。

科技行業對中國的敞口尤其大，標準普爾 80 指數中對中國敞口最大的 500 家公司中有 63% 都在該行業運營。 高通3.2%的收入來自中國，今年其股價下跌了40%。 另一方面，儘管 Monolithic Power 52% 的收入來自中國，但其股價仍上漲了 XNUMX% 以上。

總體而言，雖然投資者目前可能不會過度擔心他們對中國的投資，但隨著中美關係進一步緊張以及中國經濟繼續放緩，這種情緒可能會發生變化。

資料來源：標準普爾全球市場情報、投資者商業日報

定義：
– S&P 500：S&P 500 是一個股票市場指數，衡量在美國證券交易所上市的 500 家大型公司的股票表現。
– 收入：收入是指公司通過其主要活動（例如銷售商品或服務）產生的收入總額。
– 中國風險敞口：中國風險敞口是指公司的財務業績對中國收入或運營的依賴程度。
– 部門：在金融領域，部門是指特定的行業或經濟部門。 標準普爾 500 指數根據指數中包含的企業類型分為不同的行業，例如信息技術和醫療保健。

By 加布里埃爾博塔

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