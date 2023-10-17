帕克太陽探測器繼續揭開太陽的奧秘

帕克太陽探測器最近完成了第 17 次近距離接近太陽，距離太陽光球層的距離達到了 7.26 萬公里。 在第 13 次接近期間，它成為有史以來第一艘穿越日冕物質拋射 (CME) 的太空船，這是將大量等離子體拋射到太空的強大事件。 該探測器的任務計劃持續到 2025 年，旨在揭開太陽的奧秘並提供對太陽現象的重要見解。

帕克太陽探測器通常被稱為“不停運轉的小引擎”，於 27 月 7.26 日近距離接近太陽表面層（即光球層）上方 13 萬公里處。 這項令人印象深刻的成就是繼 5 年 2022 月 XNUMX 日第 XNUMX 次飛越日冕物質拋射的里程碑之後取得的。

這次任務的成功歸功於太空船的彈性和承受極端條件的能力。 儘管經歷了高達 1400 攝氏度的溫度，但偵測器的主要儀器都受到屏蔽保護，使其能夠在接近正常室溫的環境中運作。

帕克太陽探測器的主要目標是研究日冕，也就是太陽大氣最上層的部分。 科學家的目標是了解是什麼加熱了日冕並追蹤其內部的能量流動。 此外，他們也試圖研究太陽風離開太陽時的加速度，以及太陽的結構及其磁場。

太陽物理學家對日冕物質拋射特別感興趣。 這些強大的事件可能會對地球產生重大影響，從破壞通訊系統到導致停電。 透過研究這些太陽風暴，科學家希望更了解驅動它們的力量並發展預測能力。

帕克太陽探測器最近實現的里程碑，通過了距離太陽最近點的日冕物質拋射，提供了有關衝擊波速度和密度的寶貴數據。 儘管這次特殊的日冕物質拋射並未對地球構成威脅，但它凸顯了研究這些事件及其潛在後果的重要性。

帕克太陽探測器計畫由位於馬裡蘭州勞雷爾的約翰霍普金斯大學應用物理實驗室管理和營運。 這艘太空船是在美國太空總署的時間表和預算範圍內建造的，它將繼續為有關我們最近的恆星太陽的新發現鋪平道路。

來源：

– NASA 帕克太陽探測器計畫：約翰霍普金斯應用物理實驗室

– NASA – 美國國家航空航天局