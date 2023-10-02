天文奇觀：日環食照亮美洲

14 年 2023 月 21 日，一場被稱為日環食或「火環」的罕見天體事件將為美洲的天空增添光彩。 與月球完全遮擋太陽的日全食不同，當月球經過地球和太陽之間但僅部分覆蓋太陽時，就會發生日環食，從而形成明亮的環或「環」。 這種現像是由於月球繞地球軌道的橢圓形而成為可能的。 當月球位於地球最遠點（遠地點）並與太陽對齊時，就會發生「火環」效應。 即將到來的日環食將是 2039 年 XNUMX 月 XNUMX 日之前在美國目睹此類事件的最後機會。

月球將直接穿過太陽中心的環形路徑延伸穿過俄勒岡州、內華達州、亞利桑那州、新墨西哥州和德克薩斯州的部分地區。 活動的時間和詳細地圖可以透過 Great American Eclipse 找到。 然而，即使在這條路徑之外，西半球的大部分地區都可以看到不同程度的日食。 清晰的太陽視野對於觀測來說是理想的選擇，但即使在陰天的條件下，日食也會產生明顯的影響，在白天投射出不尋常的暗淡。

觀察日食時必須小心謹慎，因為強烈的太陽光線會對眼睛造成嚴重傷害。 應使用特殊的日光觀察眼鏡或間接觀察方法，如針孔投影機。 NASA 發布了本次活動的安全指南，以確保毫無風險地享受這一奇觀。

在日環食期間，新墨西哥州白沙飛彈靶場附近的觀察者可能會看到天空中出現明亮的條紋，標誌著三枚科學火箭的路徑。 這些火箭是 NASA APEP 任務的一部分，該任務旨在研究日食對高層大氣的影響，並了解由於陽光快速波動而導致的電離層變化。 透過研究對電離層溫度和密度的影響，科學家希望進一步了解這種自然現象。

無論您是發現自己沿著環形路徑還是在其他地方經歷日偏食，都可以藉此機會安全地欣賞宇宙奇觀，並期待 14 月 XNUMX 日的晴朗天空。

來源：

– NASA – 美國國家航空暨太空總署。 （nd）。 Eclipse 常見問題。 取自 [URL]

——偉大的美國日食。 （nd）。 14 年 2023 月 XNUMX 日－日環食。 取自 [URL]