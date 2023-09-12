探索西紅柿的進化：從野生到美妙

馬薩諸塞大學阿默斯特分校的生物學家對西紅柿的進化史進行了研究，揭示了導致其獨特特徵發展的一系列性狀。 研究結果發表在《植物》、《人類》、《星球》和《美國植物學雜誌》上，揭示了水果在野外如何進化，並提供了有助於未來作物改良工作的見解。

這項研究的重點是現代番茄的近親，這是在南美洲西海岸發現的幾種野生物種。 這些野生品種與我們今天熟悉的西紅柿有很大不同。 它們很小，成熟時呈綠色，許多有難聞的味道和氣味。

為了了解從這些野生番茄到我們喜歡的美味且具有視覺吸引力的水果的轉變，研究人員研究了進化綜合症，即水果中同時出現的一組特徵。 之前的研究人員並沒有將所有種類的野生番茄種植在一起，以收集這些綜合症的證據。

研究小組收集了 13 種野生番茄以及每個物種內的多個變種的種子。 他們種植這些植物，並檢查其果實的顏色、形狀、糖和酸含量以及 DNA 分析等特徵。 造成西紅柿香氣的揮發性有機化合物也被測量和分類。

結果表明，氣味、風味和顏色等性狀具有綜合性，並且番茄的外觀與其味道相匹配。 這項研究全面了解了野生番茄之間以及與栽培品種之間的差異。

這項研究還得益於查爾斯·里克（Charles Rick）的收集工作，他在南美旅行期間收集了野生番茄品種的種子。 研究人員將這些收集到的種子與自己的種子一起種植，並比較了不同物種的特徵。

這項研究不僅闡明了西紅柿的進化歷史，而且對培育更有營養、更有吸引力的水果品種具有重要意義。 通過了解西紅柿所需品質的特徵，科學家可以致力於開發改良的食用品種。