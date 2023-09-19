研究人員發現最簡單動物神經元的潛在藍圖

研究人員在長生動物（最簡單的動物種類之一）中發現了神經元樣細胞的證據。 扁動物已經在海洋中存在了數億年，它們可能是包括人類在內的更複雜動物的神經系統的藍圖。 這些發現發表在《細胞》雜誌上。

長生動物在顯微鏡下看起來像阿米巴原蟲，但實際上是動物。 它們與生命樹中的刺胞動物（包括海葵和珊瑚）和兩側對稱動物（脊椎動物）關係更密切。 雖然其他動物譜系具有由神經元控制的神經系統，但長生動物被認為不同且不具有神經元。

長生動物不使用神經元，而是使用肽能細胞來調節某些行為。 這些細胞釋放短鏈胺基酸，活化週邊細胞，類似更複雜生物體中神經元的功能。 這種相似性促使研究人員進一步研究，並推測這些細胞可能代表了古代動物祖先的神經系統。

研究小組研究了長生動物的基因表達，發現了 14 種肽能細胞，這些細胞對於其他動物的神經元建構非常重要。 然而，他們發現長生動物中的肽能細胞缺乏電活動和接收訊息的能力，這表明它們不是真正的神經元。

透過繪製長生動物中肽能細胞和其他細胞之間的潛在相互作用，研究人員確定了一個複雜的信號網絡和特定的神經肽和受體對。 這支持了化學腦假說，該假說表明早期神經系統是作為通過化學信號而不是電信號連接的細胞網絡而進化的。

透過將肽能細胞與其他動物的神經元進行比較，研究人員發現了基因使用方式的主要相似之處，這表明早期神經系統在進化成發送電信號的複雜細胞之前曾經與長生動物中所見的神經系統相似。

雖然長生動物與人類相比可能很簡單，但它們的複雜性比預期的要高。 對長生動物和其他動物譜系的進一步研究將有助於更好地了解神經系統的進化，並揭示我們大腦中神經元的功能。

來源：

– 原文：https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1

– 圖片來源：Sebastián R. Najle/基因組調控中心