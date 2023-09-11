XRISM 衛星發射以不同顏色的 X 射線研究宇宙

摘要：X 射線成像和光譜任務 (XRISM) 衛星是日本宇宙航空研究開發機構 (JAXA) 和 NASA 的合作項目，歐洲航天局也參與其中，於 6 月 XNUMX 日發射升空。 XRISM 的使命是以前所未有的精度探測 X 射線波長，並為科學家提供宇宙中炎熱和高能區域的突破性新讀數。 與現有的 X 射線望遠鏡不同，XRISM 可以區分不同顏色的 X 射線光，從而釋放大量信息。 它的儀器通過微小的溫度變化檢測X射線，使其能夠識別物體中存在的化學元素並讀取氣體運動的速度。 這顆衛星旨在提供熾熱而充滿活力的宇宙的新視角，以前所未有的細節觀察恆星爆炸、黑洞相互作用和星系團合併。 芝加哥大學的科學家將分析 XRISM 對大質量星系團和星系團的首次觀測結果，希望了解超大質量黑洞與其宿主星系之間的相互作用。 XRISM 還將測量化學元素的豐度並揭示宇宙當前的化學組成。 由於地球大氣層阻擋 X 射線，從太空發射 X 射線觀測衛星是一項重大挑戰。 這是第四次成功發射和運行類似衛星的嘗試，科學家對 XRISM 的潛力持樂觀態度。

來源：

– 芝加哥大學。 “XRISM 衛星的發射是為了用不同顏色的 X 射線研究宇宙。” Phys.org。 檢索日期：11 年 2023 月 XNUMX 日